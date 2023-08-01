İçişleri Bakanı: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Sakarya'da 13, Hatay'da ise 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda, Hendek ilçesi TEM Otoyolu'nda, biri yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, yakalananlardan 8'inin tutuklandığını, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şube müdürlüklerinin gerçekleştirdiği operasyonda ise 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, bunlardan 14'ünün tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.