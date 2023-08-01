İçişleri Bakanı: Sakarya ve Hatay'da 39 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Tutuklananların sayısı ise 22 olarak belirtildi.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 22'sinin mahkemece tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre; Sakarya'nın Hendek ilçesinde TEM otoyolunda jandarma tarafından yürütülen operasyonda 1'i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.Hatay'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda ise 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel