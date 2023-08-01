İçişleri Bakanı: Sakarya ve Hatay'da 39 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Tutuklananların sayısı ise 22 olarak belirtildi.