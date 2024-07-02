Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı: Provokasyonlara Gelmemeliyiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 285'inin adli kaydı olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara provokasyonlara gelmemeleri ve hukuk dışı yollara başvurmadan davranmaları çağrısında bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 285'inin adli kaydı olduğunu belirterek, "Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir" dedi. Ayrıca vatandaşlara uyarıda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli vatandaşlarım; provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Politika Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Bakmadan Geçme

Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek? Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı neden ertelendi? Mide yanması neden olur? Mide yanması nedir ve tedavileri nelerdir? Mide yanması belirtileri! Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki! TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi nedir? 20 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman? 20 bin öğretmen ataması mülakatları nasıl olacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı! ABD seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kim? Ters Yüz 3 ne zaman çıkacak? Inside Out (Ters Yüz) 3 ne zaman vizyona girecek, vizyon tarihi belli mi? TRT 1 frekans bilgileri güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 frekans numarası kaç? Y kuşağı hangi yıllara ait, özellikleri neler? Y kuşağı kimler oluyor? Beşiktaş, Anderson Talisca'yı aldı mı? Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Ömer Çelik ile Ecem Toplar evleniyor mu? İddiaları doğru mu?
İş iyice çığrından çıktı! Elindeki bıçakla restoranda oturan Arap müşterileri tehdit etti

İş iyice çığrından çıktı! Elindeki bıçakla restoranda oturan Arap müşterileri tehdit etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title