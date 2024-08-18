İçişleri Bakanı: Paramotor Kullanarak Eylem Hazırlığı İçinde Olan 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığını tespit etti. Bunun üzerine teröristler, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Jandarma İnsansız Hava Aracı (J-İHA) ve jandarma Atak taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede başlatılan J-İHA ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçakları (JİKU) destekli operasyon kapsamında, Atak Taarruz Helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 2 jandarma özel harekat timi, 2 jandarma komando timi ve 1 mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi sevk edildi. Teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi ve 2 paramotor ele geçirildi. Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinde; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-4 piyade tüfeği, 2 cep telefonu, 1 lazer metre, 2 Glock tabanca, 3 şarjör, 6 pil bloğu, 1 motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

'TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve jandarmayı tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.