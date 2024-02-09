İçişleri Bakanı: 'Narkogüç-49' Operasyonunda 214 Uyuşturucu Taciri Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 15 ilde düzenlenen 'Narkogüç-49' operasyonlarında 214 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince 15 ilde 'Narkogüç-49' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır'da 214 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 1 ton 110 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

?Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.