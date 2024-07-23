İçişleri Bakanı: 'Narkoçelik-28' Operasyonunda 59 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 16 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-28' operasyonlarında 59 şüphelinin yakalandığını, 40'ının tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 16 ilde 'Narkoçelik-28' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonlara 203 ekip ve 642 personel katıldı. Hava destekli operasyonlarda narkotik dedektör köpekleri de görev aldı. Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta yapılan ev ve iş yeri baskınları ile yol kontrollerinde 59 şüpheli yakalandı. Bunlardan 40'ı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca yapılan aramalarda, 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.