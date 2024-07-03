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İçişleri Bakanı: 'Narkoçelik-25' Operasyonunda 320 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 45 ildeki 'Narkoçelik-25' operasyonlarında 320 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 538 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 kök kenevir ve kök skunk, 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 45 ildeki 'Narkoçelik-25' operasyonlarında 320 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, 45 ilde 'Narkoçelik-25' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 765 ekip, 1910 personelin katılımı ile 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeği ile gerçekleştirilen operasyonlarda 320 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 538 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 kök kenevir ve kök skunk, 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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