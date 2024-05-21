Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı: Narkoçelik-18 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen Narkoçelik-18 operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 272 uyuşturucu satıcısı da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 17 ilde düzenlenen "Narkoçelik-18" operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, Ağrı, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Nevşehir, Çankırı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat il jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlendiğini belirtti.

210 ekip ve 865 jandarma personelinin görev aldığı operasyonlarda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Güvenlik Politika Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

 Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber

Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE! 21 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şaban Ataş'ın katilleri tutuklandı! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Nagihan elendi mi? 21 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 21 Mayıs Survivor elenen isim! Resmi Gazete bugün (21 Mayıs) kararları neler? Romanyalılara Türkiye vizesi kalktı! Resmi Gazete atama kararları 2024! Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor? Milli yasta bankalar açık mı? 21 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? X çöktü mü, Twitter çöktü mü, sorun mu var, problem ne? 21 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 21 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Yanından hiç ayırmadığı eşyası da enkazdan çıktı! İşte Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunduğu ilk anlar

Yanından hiç ayırmadığı eşyası da enkazdan çıktı! İşte Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunduğu ilk anlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title