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İçişleri Bakanı: 'Narkoçelik-13' Operasyonunda 451 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 81 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 194 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını X hesabından paylaştı.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik 81 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-13" operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

"OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Yerlikaya, operasyonlarda 451 kilogram uyuşturucu madde ile 87 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği ve 194 şüphelinin yakalandığı kaydetti.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, uyuşturucu satıcılarının aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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