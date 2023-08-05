İçişleri Bakanı Manisa'da Şehir Buluşmaları Programına Katıldı

"Şehir buluşmaları' programı için Manisa'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Yerlikaya, daha sonra açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Saruhan Bey Camii'nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2023 Şehir Buluşmaları programı dolayısıyla Manisa'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Büyükşehir Belediyesinde ağırladı. Bakan Yerlikaya'ya Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ilgili sunum gerçekleştiren Başkan Ergün, günün anısına hediye takdiminde bulundu. Yerlikaya, Manisa Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve üst yönetim kadroları ile daire başkanları tarafından karşılandı. Yerlikaya'ya çiçek takdiminde bulunan Başkan Ergün, teşrifleri dolayısıyla teşekkür etti. Büyükşehir ve MASKİ yönetim kadrolarıyla tek tek tokalaşan Bakan Yerlikaya, çalışmalarında başarılar diledi. Karşılamada MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MYK Üyesi Ali Uçak ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe de yer aldı.

Başkan Ergün, Büyükşehir'in çalışmalarını anlattı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı makamında ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 17 ilçede hayata geçirdiği, devam ettiği ve yapılması planlanan projeleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, Bakan Yerlikaya'ya ziyaret anısına hediye takdiminde bulundu.

Bakan Yerlikaya Saruhan Bey Camii'ni çok beğendi

Yerlikaya, ikindi namazını kıldığı Saruhanbey Camii'ni çok beğendi.

Yerlikaya ikindi namazını Saruhanbey Camii'nde kıldı. Yerlikaya'ya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal ve Ahmet Mücahit Arınç, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Hasan İlkcan Durmaz ile vatandaşlar eşlik etti. İkindi namazının ardından camide incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya'ya Saruhanbey Camii'ni Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi anlattı. Başkan Çerçi, Bakan Ali Yerlikaya'yı Yunusemre Belediyesi Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne de davet etti. İçişleri Bakanı'na Yunusemre Belediyesinin gerçekleştirdiği projeler ile ilgili bilgiler veren Başkan Çerçi, bakan ile beraber vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Yunusemre Belediyesi tarafından yapımına başlanan Meydan Projesi'ni de yerinde inceleyen ve Başkan Çerçi'den bilgi alan Bakan Yerlikaya projeyi çok beğendiğini dile getirdi. - MANİSA