Ankara'da Özel Jet ile İrtibat Kesildi.

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa'dan havalanan iş jeti ile irtibatın kesildiğini ve uçakta Libya Genelkurmay Başkanının da bulunduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır" ifadelerini kullandı.

"Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı da bulunuyor"

Yerlikaya, "Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır" bilgisini paylaştı.