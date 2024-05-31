İçişleri Bakanı: 'Kuyu-2' Operasyonunda 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen 'Kuyu-2' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşları dahil 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın, Erzurum, Muş, Karaman ve Konya'da 'Kuyu-2' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu, Aydın'ın Söke, Kuşadası, Didim ve Efeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarını işlediği tespit edilen elebaşı Hakan Gürel dahil 21 şüpheli yakalandı. Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu, Erzurum ve Muş'ta düzenlenen operasyonlarda 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen elebaşları Erkan Yaprak ve Mehmet Tokyay ile örgüt üyesi 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaman Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Karaman ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda 'Tefecilik' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Elebaşı İbrahim Öztürk de yakalananlar arasında yer aldı. Operasyonlar sonucunda, tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda sahte fatura, fiş, senet ve tapu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Söke, Karayazı ve Ermenek Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki dünyanın öbür ucuna da kaçsalar, suçta kibirlenen organize suç örgütü üyelerini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine ve çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.