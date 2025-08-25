İçişleri Bakanı, Kızı ve Çocuklara Taciz Eden Şüphelinin Yakalandığını Duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan, toplum huzurunu tehdit edenlerin adalete teslim edileceğini vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler içeren tavırlarda bulunan ve öz kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara'da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
