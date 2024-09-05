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İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-26' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 19 ildeki 'Kıskaç-26' operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 19 ildeki 'Kıskaç-26' operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca 19 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-26' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; örgütün sözde askeri ve emniyet mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyette bulunan, ByLock kullanıcısı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 34 şüpheli, yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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