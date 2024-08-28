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İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, terör örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 11 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-25' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan, ByLock kullanıcısı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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