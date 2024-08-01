İçişleri Bakanı: 'Kıskaç 24' Operasyonunda 55 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç 24' operasyonlarında 55 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-24' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün sözde askeri mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.