Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı: 'Kıskaç 24' Operasyonunda 55 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç 24' operasyonlarında 55 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda şüphelilerin örgütün sözde askeri mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç 24' operasyonlarında 55 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-24' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün sözde askeri mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Güvenlik Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

 Karizmaya bakın! Yusuf Dikeç, olimpiyatlarda tek eli cebinde gümüş madalya kazandı

Karizmaya bakın! Yusuf Dikeç, olimpiyatlarda tek eli cebinde gümüş madalya kazandı

Bakmadan Geçme

1 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 1 Ağustos Perşembe ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden 10 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yusuf Dikeç kimdir? Şevval İlayda Tarhan kimdir? Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde madalya kazandılar mı? Resmi Gazete bugün (1 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! TRT Spor yayın akışı 1 Ağustos! Türkiye- Dominik voleybol maçı TRT Spor canlı izleme linki! Dünya Voleybol sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Voleybolda Türkiye kaç puan aldı? Melisa Aslı Pamuk hamile mi? Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti bebek mi bekliyor? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Ağustos Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Abdüllatif Şener kimdir? Eski Bakan Abdüllatif Şener kaç yaşında ve nereli? Abdüllatif Şener'in siyasi hayatı… HAMSTER KOMBAT 1 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? TRT SPOR CANLI İZLE || 1 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş kaç yaşına, nereli, branşı ne? Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşına, nereli, branşı ne?
Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title