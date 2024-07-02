Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı: 'Kalkan-25' Operasyonlarında 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 1 haftadır güvenlik güçleri ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerince, 'Kalkan-25' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam 100 operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 42'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleyi 7/24, kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Yerlikaya, "Hiçbir düzensizliğe müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Operasyon Göçmen Güvenlik Göçmenler Politika Güncel Haberler

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

 Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı 'Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim' sözleriyle durdurdu

Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim" sözleriyle durdurdu

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir?

Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title