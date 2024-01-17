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İçişleri Bakanı: Kahramanlar-44 Operasyonunda 18 Barınma Alanı İmha Edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 981 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Kahramanlar-44' operasyonlarında terör örgütüne yönelik 18 barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 981 jandarma personelinin katılımıyla 7 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-44' operasyonlarında terör örgütüne yönelik 18 barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli'de jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucuları ve J-SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi. Belen, Dörtyol, Genç, Pervari, Şırnak-Merkez ve Güçlükonak, Yağlıdere ve Lice ile Mazgirt kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde; roketatar silahı, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, dürbünlü makineli tüfek tabanca, anti-personel kara mayını, gece görüş cihazı, el bombası havan mühimmatı, çok sayıda mühimmat, dürbün, telsiz, el yapımı patlayıcı ve bombalı tuzakla eylem yapmak için 1 kilo 250 gram C3 plastik patlayıcı madde, 2 kilo 300 gram patlayıcı madde, 51 adet kablosuz fünye, 1 adet sinyal güçlendirici, 230 metre kablo, 7 metre infilaklı fitil, 16 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 2 adet elektronik ateşleme kumandası ile sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi" dedi.

Yerlikaya, 981 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 18 barınma alanının imha edildiğini belirterek, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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