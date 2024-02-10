Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı: 'Kafes-38' operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen 'Kafes-38' operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşları ile birlikte toplam 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen 'Kafes-38' operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşları ile birlikte toplam 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında 4 ilde 'Kafes-38' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi. Elebaşları ile birlikte toplam 16 şüpheli yakalandı. Operasyonlar neticesinde; 312 senet ve 5 çek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konuldu. 'Tefecilik', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından haklarında işlem başlatılan şüphelilerin, suçtan elde ettiği değerlendirilen 58 milyon lira malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duası sizinle. Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Jandarma Tutuklama Yakalama Operasyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024 Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak Eczaneler Cumartesi günü açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 10 Şubat 2024 Eczane çalışma saatleri! Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak PTT Cumartesi açık mı? PTT hafta sonu çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? PTT Cumartesi günü çalışma saatleri! Haftasonu kargolar açık mı, çalışıyor mu? 10 Şubat Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Beyaz Show ne zaman başlayacak, Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title