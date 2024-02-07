İçişleri Bakanı: 'Kafes-37' Operasyonunda 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-37' operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt elebaşları ile birlikte toplam 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Elazığ ve Konya'da faaliyet yürüten 2 organize suç örgütüne yönelik 'Kafes-37' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, Elazığ'da örgüt elebaşı Ömer Faruk Bulut'un aralarında olduğu 35 şüpheli, Konya'da çete lideri Engin Yolcu ile beraber 7 kişi olmak üzere, toplam 42 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'tehdit ve hakaret', 'ruhsatsız silah taşıma', 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçlarından işlem başlatıldı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.