İçişleri Bakanı: JASAT Haziran Ayında 2.508 Operasyon Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) haziran ayında 2 bin 508 operasyon yaptığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını duyurdu. JASAT tarafından 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 1732 olay aydınlatıldı ve 1130 şahıs tutuklandı. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren timleri tebrik ederek suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ( Jasat ) haziran ayında 2 bin 508 operasyon yaptığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Jasat, haziran ayında 2 bin 508 operasyon düzenledi. JASAT tarafından 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 1732 olay aydınlatıldı. 3 bin 548 şüpheli yakalandı, 1130 şahıs tutuklandı. Operasyonları gerçekleştiren timlerimizi tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek dedi.