İçişleri Bakanı: İslami değerlere saldıran şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan, İslami değerlere saldıran ve Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık içeren görüntüler paylaşan şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan, İslami değerlere saldıran ve Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını belirtti. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı ve içeriklerin silindiğinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, "Paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M.Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tahkikat başlatılmıştır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" dedi.