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İçişleri Bakanı: HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na yapılan bıçaklı saldırıda şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı gerçekleştiren şahsın yakalandığını açıkladı. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı'na acil şifalar, hayatını kaybeden İl Sekreteri'ne Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı gerçekleştiren şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A.S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana Güncel Haberler

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