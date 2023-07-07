İçişleri Bakanı: Haziranda 6 bin 883 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziranda yakalanan 15 bin 591 düzensiz göçmenden 6 bin 883'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziranda yakalanan 15 bin 591 düzensiz göçmenden 6 bin 883'ünün sınır dışı edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek."