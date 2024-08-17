İçişleri Bakanı: 'Gürz-8' operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-8' operasyonlarında 222 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik 36 ilde 'Gürz-8' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; örgütün kırsal kadrolarına katılacakları belirlenen, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyette bulunan, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan, terörizme finansman sağlayıp, iş birlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulunan, örgütün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edilen toplam 222 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ile dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.