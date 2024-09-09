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İçişleri Bakanı: 'Gürz-13' operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-13' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-13' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-13' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, geçmişte bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, terör propagandası yapan, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan, kanunsuz gösterilere katılarak molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemleri yapan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 33 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Operasyon Güvenlik Politika Güncel Terör

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