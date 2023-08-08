İçişleri Bakanı: Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik binlerce operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 2 bin 548 operasyonda bin 385 düzensiz göçmen organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 372 kişi tutuklandı, 172 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı operasyon yapıldığını açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımında, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların 372'si tutuklandı, 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarla ilgili şu verileri de kaydetti:

"Düzenlenen operasyonlarda 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin 17 bin 258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz." - ANKARA