İçişleri Bakanı: Etkisiz hale getirilen teröristler turuncu kategoride

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Temmuz'da Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

4 Temmuz'da Bestler Dereler bölgesinde ATAK ve Jandarma SİHA desteğinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin turuncu kategoride olduğunun belirlendiğini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Yerlikaya, teröristlerden 'Mirza Bargıran' kod adlı Mirza Sezek'in, 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığını, bu eylemlerde 1 jandarma ve 2 polisin şehit edildiğini belirtti. Yerlikaya, diğer terörist 'Bengin Bermani' kod adlı Kahraman Karataş'ın ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldığını, bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlisinin şehit edildiğini, 16 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti. Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bilinsin ki terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek? — Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023