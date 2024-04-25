İçişleri Bakanı: DEAŞ Operasyonunda 23 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-29" operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-29" operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, 1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam bin 422 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalandığını kaydetti. Yakalananlardan 718'inin tutuklandığını, 566'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sonucu Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı. Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Konya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Çanakkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı."