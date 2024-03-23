İçişleri Bakanı: DAEŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 24 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 ilde DAEŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı "BOZDOĞAN-15" operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya, İstanbul merkezli operasyonlarda İstanbul ve Yalova'da 13, Aksaray'da 3, Gaziantep, Samsun ve Sakarya'da 2'şer, Bolu ve Kilis'te 1'er olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.