İçişleri Bakanı: Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Şahıs Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin'in yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı" dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden 'Gereği yapıldı-28' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı" dedi.