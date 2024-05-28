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İçişleri Bakanı: Çorum ve Sinop'ta 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen 'Mahzen-50' operasyonlarında Çorum'da elebaşılığını Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız, Sinop'ta ise Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu 39 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen "Mahzen-50" operasyonlarında Çorum'da elebaşılığını Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız, Sinop'ta ise Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'sinin tutuklandığını, 6'sı hakkında da adli kontrol kararı verildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Operasyonlar hakkında

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Çorum Kargı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Çorum merkezli İstanbul, Ankara, Amasya ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda; 7258 sayılı spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ve şans oyunları oynatma kanununa muhalefet, kumar oynamak için yer ve imkan sağlama, vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarını işleyen 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca MASAK ile yapılan ortak çalışmalar sonucu, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait 10 araç, 5 daire, 22 tarla, 2 arsa, 22 bahçe ve 597 banka hesabına el konuldu.

Sinop Ayancık Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve İstihbarat Başkanlığının desteğiyle Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda tefecilik, kasten yaralama, tehdit ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'sine de adli kontrol kararı veridi.

Operasyonlarda 448 milyon lira değerinde 112 tapu senedi, 20 milyon lira değerinde 347 borç senedi, 4 milyon lira değerinde 24 çek, 5 ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve altın ile çok sayıda imzalı boş senet, dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 124 milyon lira değerinde 17 daire, 10 arsa, 8 araç, 2 dükkan ve 112 banka hesabına el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Mustafa Demir Sinop Çorum Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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