İçişleri Bakanı Çiftçi, ziyaretine gelen Bakan Işıkhan'a teşekkür etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve sosyal medya üzerinden bu durumu paylaştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kendisini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Işıkhan'a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim. Varolsunlar."
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel