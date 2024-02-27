İçişleri Bakanı: Çanakkale Biga'daki Depremde Olumsuz Durum Yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 16: 09 sıralarında Çanakkale Biga'da meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"