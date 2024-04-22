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İçişleri Bakanı: BOZDOĞAN-28 Operasyonunda 82 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlere karşı yapılan 'BOZDOĞAN-28' operasyonlarında, 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlere karşı yapılan "BOZDOĞAN-28" operasyonlarında, 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 8 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzelenen "BOZDOĞAN-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"8 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin 'bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları' çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'BOZDOĞAN-28' operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyonlarda başta; 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 338 Tim, 4 bin 283 Jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay'da 'BOZDOĞAN-28' operasyonları gerçekleştirildi.

Hozat, Nazımiye, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Cizre, Genç, Dargeçit, Lice, Dicle, Tatvan, Eruh ve Hassa kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 15 adet EYP ve düzeneği, 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, RPG-7 roketatar, 7 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği, 859 adet çeşit çap ve ebatlarda mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 2 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 7 adet el bombası, 24 adet şarjör, 17 adet telsiz, 70 adet tüp, 13 adet akü, 461 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: ANKA / Güncel

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