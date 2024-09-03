İçişleri Bakanı: Bin 975 Silah Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-24" operasyonlarında, bin 975 silah ele geçirildiğini ve bin 878 şüpheliye işlem yapıldığını bildirdi.

Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, 81 il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlar sonucu, evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız bin 975 silah ele geçirildiğini kaydetti. Yerlikaya, bin 878 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, "Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadesini kullandı.