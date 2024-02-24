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İçişleri Bakanı: Aydın ve Bursa'da 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'da Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş'in elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, operasyonlarda örgüt elebaşlarının da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlendiğini ifade etti.

Yerlikaya, organize suç örgütlerinin, resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan kişiler hakkında karar verdikleri ve karşılığında para talep ettikleri, kişiler arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak şiddet ve cebir yoluyla alacakları temin ettikleri, silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve kişilerden tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettiklerinin belirlendiği bilgisini verdi.

Operasyonlarda çok sayıda çelik yelek ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, ayrıca 15 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tüfek ve suikast kalem tabancaya el konulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere, milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle."

Kaynak: AA / Güncel

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