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İçişleri Bakanı: Araç içerisinden ateş eden kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada bir hesaptan yayınlanan görüntülerdeki araç içerisinden ateş eden kişinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir. Araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz! Şehir eşkıyalığına özenenleri adalete teslim etmekte kararlıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yaparak, sosyal medya yayınlanan görüntülerde yer alan araç içerisinden ateş eden kişinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmada sosyal medyada bir hesaptan "Araç içerisinden ateş eden" bir şahsın görüntüsünün yayınlandığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde söz konusu şahsın 18 yaşındaki M.Ö. olduğu ve olayın Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Şelale Caddesinde meydana geldiği tespit edilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli şahısla ilgili 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca trafik yönünden 26 bin lira idari para cezası kesilmiştir. Şüpheli mevcutlu olarak Adli Makamlara sevk edilmiştir. Araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz! Şehir eşkıyalığına özenenleri adalete teslim etmekte kararlıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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