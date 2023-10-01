İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla İçişleri Bakanı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret gerçekleştiren Kurtulmuş, Yılmaz, Uraloğlu, Kalın ve Kıratlı'ya teşekkürlerini ileterek, "Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.