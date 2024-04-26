İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü. Görüşmeye Trabzon Valisi, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Yerlikaya, güçlü Türkiye hedefine destek verildiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.
Yerlikaya, Uraloğlu'nun ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüşmede Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz da yer aldı.
Ziyaret için teşekkürlerini ileten Yerlikaya, "Güçlü Türkiye hedefimize büyük destek vermektedir, vermeye de devam edecektir." ifadesini kullandı.