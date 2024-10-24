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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Tusaş'a Saldıran PKK'lı Teröristin Ali Örek Olduğu Tespit Edildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" dedi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" dedi.

TUSAŞ Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı sonucunda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda bulunan teröristlerden birinin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi. Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez."

Kaynak: ANKA / Güncel

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