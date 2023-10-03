İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.
Kaynak: AA / Güncel