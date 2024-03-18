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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili soruşturma başlattı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyirciler ve yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır" dedi.

Fenerbahçe-Trabzonspor arasında bu akşam yapılan ve 3-2'lik skorla Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan maçın sonunda Trabzonspor taraftarları sahaya girdi. Trabzonspor taraftarları ve Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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