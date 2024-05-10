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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teleferik kazasında görev alan Sahil Güvenlik personelini kabul etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma operasyonunda görev alan Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini kabul etti. Yerlikaya, kurtarma operasyonunu gerçekleştiren kahramanlara teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma operasyonunda görev alan Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini kabul etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Tümamiral Kendir ve Antalya'da yaşanan teleferik kazasında görev yapan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı emrindeki personelle bir araya geldiğini belirtti.

Mahsur kalan vatandaşların, 23 saat süren kurtarma operasyonuyla tahliye edildiğini anımsatan Yerlikaya, "4 sahil güvenlik helikopteri ve 37 personel ile gerçekleşen kurtarma operasyonunu gerçekleştiren kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaştığı videoda, kurtarma çalışmaları ile kabulden görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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