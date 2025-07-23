İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'li Bakan Raid Salih'i Kabul Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'li Bakan Raid Salih'i Kabul Etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ile bir araya gelerek afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği, kapasite geliştirme ve tecrübe paylaşımı olanaklarını değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih'i kabul etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, Salih ve heyetini Bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ve heyetiyle afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği, kapasite geliştirme ve tecrübe paylaşımı olanaklarını değerlendirdik. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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