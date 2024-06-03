İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir yıllık operasyon verilerini açıklayacak

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Hemen her gün çeşitli suç örgütlerine karşı yeni bir operasyonun haberini kamuoyuyla paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve başlamasının yıl dönümünde bir yıl boyunca yapılan tüm operasyonlar hakkında basın toplantısı düzenleyecek ve verileri açıklayacak.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, bir süredir bakanlıkta bölgelerden milletvekillerini ağırlayarak bakanlık icraatları hakkında sunumlar yapan İçişleri Bakanı, bu kez basının karşısına çıkarak bir yıllık faaliyetlerini anlatacak. Bakan Yerlikaya, göreve gelişinin birinci yılını tamamlar tamamlamaz, 5 Haziran Çarşamba günü bakanlıkta basın toplantısı düzenleyecek, İçişleri Bakanlığı birimlerinin bir yıllık süreçte yürüttüğü operasyonlar, yakalamalar ve suç örgütleriyle mücadelenin ayrıntılarına ilişkin verileri paylaşacak.

Önce vekillere sunum ardından basın toplantısı

Ali Yerlikaya, 22 Mayıs'ta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, 23 Mayıs'ta İç Anadolu ve Karadeniz, 29 Mayıs'ta Ege ve Akdeniz, 30 Mayıs'ta Marmara bölgelerinin milletvekillerini bakanlık binasında ağırladı, bilgilendirme toplantıları düzenledi. Milletvekilleriyle yapılan toplantılara İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Bülent Turan, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de katıldı. Toplantılarda kapsamlı sunumlar yaparak bakanlık icraatlarını anlatan Yerlikaya, milletvekillerine başta terörle mücadele olmak üzere organize suç örgütleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, uyuşturucu tacirleri ve diğer suç odaklarıyla yapılan mücadeleler hakkında bilgi verdi, milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı, soruları yanıtladı.

Suç örgütleriyle mücadele verileri

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasıyla başlayan ve emniyette bazı müdürlerin tutuklanmasıyla zirveye ulaşan tartışmalar sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bakanlık görevinde bir yılını doldurdu. Göreve gelişinin yıl dönümünde basının karşısına çıkacak İçişleri Bakanı Yerlikaya suç örgütlerine yönelik operasyonları anlatacak.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 3 Haziran 2023'te göreve geldikten sonra hemen her gün organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarla dikkati çekti. Yerlikaya'nın sosyal medyada da paylaştığı operasyon verilerine göre, bir yıllık süre içinde IŞİD, FETÖ ve PKK terör örgütlerinin yanı sıra göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, silah ticareti gibi suçlar işleyen organize yapılara karşı bini aşkın operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 9 bine yakın kişinin gözaltına alındığı, bunların yaklaşık üçte birinin tutuklu yargılandığı, suç geliri olarak milyarlarca TL mal varlığına el konulduğu belirtiliyor. Bakan Yerlikaya operasyonların son güncel verilerle sayısal sonuçlarını da açıklayacak.

Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu baronlarına karşı operasyonlar

Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonlar arasında Kırmızı Bülten'le aranan suç örgütü liderlerine yönelik operasyonlar dikkat çekti. Bunlardan öne çıkanları şöyle:

4 Kasım'da kırmızı bültenle aranan ve Comanchero Suç Örgütü'nün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın ve Necmi Saki İstanbul'da yakalandı. 10 Kasım'da kırmızı bültenle aranan "Kompanio bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi İstanbul'da yakalandı. 18 Kasım'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı.

6 Aralık'ta kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" elebaşı Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı. 13 Aralık'ta kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'da yakalandı. 15 Aralık'ta kırmızı bültenle aranan uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı Mohammed Zakir Miah, Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Chen Xuefeng İstanbul'da yakalandı.19 Aralık'ta kırmızı bültenle aranan Thomas Josef Konrad, Jinking Peng ve Danıel Alexander Muller Türkiye'nin çeşitli illerinde yalandı. 27 Aralık'ta kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı.

16 Ocak'ta kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul'da yakalandı. 3 Şubat'ta kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yakalandı. 29 Mart'ta kırmızı bültenle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul'da yakalandı. 16 Nisan'da kırmızı bültenle aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da yakalandı. 22 Mayıs'ta kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un elebaşlığını yaptığı organize suç örgütü İtalya'da yakalandı. 23 Mayıs'ta kırmızı bültenle aranan Sead Dedeic ve Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da yakalandı.