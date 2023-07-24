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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta şehit olan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım için başsağlığı diledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta şehit olan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım için başsağlığı diledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit Yıldırım'a Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta şehit olan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman güvenlik korucumuz İbrahim Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

İbrahim Yıldırım Ali Yerlikaya Şırnak Güncel Haberler

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