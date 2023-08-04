İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin zarar verdiği Özalp ilçesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin zarar verdiği Özalp ilçesinde incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan bilgi aldı. Vali Balcı, selin zarar verdiği Özalp ilçesine bağlı Aşağıtulgalı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bölgede il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları konusunda bilgi alan Vali Balcı, Tulgalı Mahallesi'nde 6 evi sel bastığını ve tarımsal hasarın olduğunu belirtti. Mahallede herhangi bir can kaybının olmadığını ifade eden Vali Balcı, vatandaşlara destek vereceklerini ve zararları tespit edeceklerini söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Balcı'yı telefonla arayarak, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin zarar verdiği Özalp ilçesinde incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan bilgi aldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, selin zarar verdiği Özalp ilçesine bağlı Aşağıtulgalı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bölgede il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları konusunda bilgi alan Vali Balcı, Tulgalı Mahallesi'nde 6 evi sel bastığını ve tarımsal hasarın olduğunu belirtti. Mahallede herhangi bir can kaybının olmadığını ifade eden Vali Balcı, "Bölgede biraz tarımsal hasarımız var. Bir de 150'ye yakın küçükbaş hayvanımız telef oldu. Kaymakamlığımız, il ve ilçe tarım müdürlüğümüz zararların tespitine başladılar. İnşallah zararları tespit edecekler. Vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Devlet olarak onların yanındayız ve eksikliklerini en kısa zamanda gidereceğiz. Vatandaşlarımıza, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Devlet olarak her zaman yanlarındayız." dedi.

Bakan Yerlikaya'dan 'geçmiş olsun' telefonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Balcı'yı telefonla arayarak, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Jandarma, tarım ve AFAD ekiplerimiz oradaki çalışmaları yapsınlar. Biz de devlet olarak, hükümet olarak gereğini yapacağız, yardımcı olacağız. Can kaybımızın olmaması en çok sevindiğimiz ve şükür ettiğimiz bir durumdur. Çok büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

Vali Balcı'ya Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti. - VAN