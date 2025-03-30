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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Polis Memuru Mesut Acar Şehit Oldu"

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  polis memuru Mesut Acar'ın dün akşam firari bir kişinin yakalanması esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru Mesut Acar'ın dün akşam firari bir kişinin yakalanması esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mesut Acar'ın şehit olduğunu kaydetti. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Milletimizin başı sağ olsun  Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polis Memurumuz Mesut Acar, dün akşam firari şahsın yakalanması esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bayram günü acımız, üzüntümüz tarifsiz... Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum, Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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