İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki konteynerlere sıcaklar nedeniyle klima takılmaya başlandığını belirterek, "Şu ana kadar 30 binin üzerine çıktık ama 50 bini geçeceğiz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki konteynerlere sıcaklar nedeniyle klima takılmaya başlandığını belirterek, "Şu ana kadar 30 binin üzerine çıktık ama 50 bini geçeceğiz. Türkiye'deki üretim kapasitesi, imkanı olan tüm üretici, yerli ve milli bütün firmalarla görüşüyoruz." dedi.

Yerlikaya, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'deki programları kapsamında Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Karaçay Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Depremzedelerle görüşen Yerlikaya, çocuklara oyuncak dağıttı. Konteyner kentteki geçici iş yerlerinde de incelemelerde bulunan Yerlikaya, esnafla sohbet etti.

Bakan Yerlikaya, daha sonra Osmaniye Valiliğine ziyarette bulundu, Vali Erdinç Yılmaz ve diğer ilgililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 138. gününde oldukları Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakanlık olarak öncelikli amaçlarının Osmaniye'deki çadır alanları ve tesislerde kalan vatandaşlara en kısa zamanda isteklerine göre kira yardımı ya da konteyner desteği sunmak olduğunu anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Osmaniye'mizde bugüne kadar yapılmış, tamamlanmış hasar tespitinde toplam bağımsız bölüm sayısı 282 bin 434. Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 25 bin 311. Bunun 20 bin 196'sı konut, 3 bin 340'ı ticarethane. İlimiz genelinde yıkık ve acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 800 enkaz bulunuyordu. Bunların tamamını kaldırdık. Şimdi ağır hasarlı binalarla uğraşıyoruz. Bunların sayısı 8 bin 809. Valiliğimiz, yıkım ihalelerini tamamladı. Kısa süre önce müteahhitlere yer teslimi yapıldı. Biz, iki ayı bile bulmadan bunların tamamını, belki daha önce enkazların kaldırımını tamamlayacağız."

Osmaniye'de 17 bin 797 kalıcı konut yapılması planlanıyor

Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle Osmaniye'de 17 bin 797 kalıcı konut yapılmasının planlandığını belirterek, "Bunların 5 bin 231'inin ihalesi yapıldı. Yer teslimleri müteahhitlere yapıldığı gibi bunların yapım süreci de devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi bu konutları Allah'ın izniyle bir yıl gibi bir süre içerisinde kıymetli hemşehrilerimize teslim edeceğiz." diye konuştu.

Osmaniye'de 3 bin 294 konteynerde yaklaşık 5 bin depremzedenin misafir edildiğini anlatan Yerlikaya, kentteki programları kapsamında bu geçici yaşam alanlarında kalan vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinlediklerini söyledi.

Konteyner kentlere 50 bini aşkın klima takılacak

Bakan Yerlikaya, konteyner kentlerdeki yaşam alanlarında sıcak havalar nedeniyle klima desteği sunulacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Osmaniye ve Hatay sıcak. Yaklaşık 1,5 aydan beri konteyner kentlerdeki bütün konteynerlerimize klima takma sürecini başlattık. Şu ana kadar 30 binin üzerine çıktık ama 50 bini geçeceğiz. Türkiye'deki üretim kapasitesi, imkanı olan tüm üretici, yerli ve milli bütün firmalarla görüşüyoruz. Epey önce bağlantı yaptık ama şu anda talebin daha da arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konteynerlerimize klimalarımızı takacağız. Bugün ziyaret ettiğimiz konteyner kente 2 bin 100 klima geldi. Bayramdan önce bunların tamamının takılışını gerçekleştireceğiz."

"Artık yemeği kendileri yapmak istiyor"

Yerlikaya, deprem bölgesinde bugüne kadar AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kesintisiz yemek hizmeti verdiklerini anlattı.

"Konteynerlerdeki ailelerle yaptığımız istişarelerimiz sonucu artık yemeği kendileri yapmak istiyor." ifadesini kullanan Bakan Yerlikaya, şunları dile getirdi:

"Diyorlar ki 'Burada ocağımız var, klimamız takılıyor. Yemeğimizi kendimiz yapmak istiyoruz. Bugüne kadar bu sıcak yemek desteğinden dolayı minnettarız, teşekkür ediyoruz'. Biz de onlardan gelen bu öneriyi değerlendirdik. Kızılayla beraber AFAD'ımız oturdular, çalıştılar. İnşallah bayramdan hemen sonra bir kart sistemi ve o kart sistemiyle beraber alışverişlerini esnaf kardeşlerimizle beraber yapıp yemeklerini de kendi gönüllerine göre pişirmek, 6 Şubat'tan öncesindeki duruma dönmek istiyorlar. Beraber bunu sağlayacağız."

Yerlikaya, Osmaniye'de 82 bin 762 aileye toplam 827 milyon lira hane destek ödemesi, 14 bin 508 aileye 217 milyon lira taşınma ve 10 bin 78 aileye 113 milyon kira yardımı yaptıklarını belirterek, 6 Şubat'tan bu yana Osmaniye'ye 1 milyar 317 milyon lira ödenek kullanıldığı bilgisini verdi.

Depremden etkilenen 11 kentteki ilçe ve köydeki hiçbir vatandaşın boynunun bükük kalmayacağını vurgulayan Yerlikaya, yaraların sarılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Bayram tatiline çıkan sürücülere trafik uyarısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tatiline ilişkin şunları kaydetti:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Herkes yolda. Uçakla Adana'ya geldik. Adana'dan helikoptere bindik. Otoban üzerinden gelirken oradaki trafik yoğunluğunu gördük. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum: Yollarda trafik kurallarına lütfen uyalım. Lütfen gözünüzü yoldan ayırmayın. Sevenlerin gözünü yollarda bırakmayın. Allah kazadan korusun. Bayramınızı şimdiden kutluyoruz."

Yerlikaya'ya programlarında AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da eşlik etti.